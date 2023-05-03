بعد الازمات الاخيرة.. الجامعة العربية تطالب بمنع التدخلات الأجنبية في السودان ووقف إطلاق النار

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية طالبت في بيانها بمنع التدخلات الأجنبية في السودان ووقف إطلاق النار وعدم التدخل في الشئون الداخلية.



وأضاف "أبو الغيط" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" الثلاثاء أن الفصل السابع يكلف كثيرًا من الموارد المالية والتكلفة الاقتصادية لنشر قوات حفظ السلام تصل إلى 5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطلوب منه الاستمرار في الضغط لوقف إطلاق النار في السودان، موضحًا أن هناك مقترح أمريكي بعقد لقاءات بين طرفي الأزمة سواء في جوبا أو السعودية لوقف إطلاق النار في السودان.

وأكد أن أمريكا لديها قدرة على التأثير وفرض عقوبات كبيرة على مجتمعات كثيرة في العالم، حتى أنها تعاقب روسيا التي لديها 5 آلاف ونصف رأس نووية وذلك لأنها تعد قوة تأثير كبيرة على العالم.

وأوضح أن جميع المبادرات التي أطلقت بشأن الهدنة وعددها 7 فشلت، مشددًا على ضرورة استمرار المحاولات لوقف إطلاق النار في السودان والصبر على الأطراف.

وتابع "كان هناك اتفاق إطاري بين الطرفين يكون مهمة القوات المسلحة السودانية والقوى الغربية لا ترغب في إعطاء شرعية إلا لسلطة مدنية منتخبة أو معينة ولا بد من الوصول إلى صيغة توافق".