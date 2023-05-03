شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمين العام لجامعة الدول العربية يتحدث عن الاوضاع بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المواجهات المسلحة في السودان قد تنتهي خلال أسبوع أو أسبوعين، مؤكدًا أن السودان قادرة على إنهاء الأزمة الحالية.



وأضاف "أبو الغيط" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" الثلاثاء، أن الجامعة العربية تدعم الدولة السودانية ممثلة في رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان باعتبارها القوة الشرعية للسودان.

وأشار إلى أن الجامعة العربية اجتمعت على مستوى المندوبين لدعم الحكومة السودانية والسعي لوقف إطلاق النار والتشجيع على الهدنة ومطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة.

واستطرد "أرصد من خلال التقارير أن الجيش السوداني يقوم بتحرير العاصمة الخرطوم من ميليشيات الدعم السريع، وعناصر ميليشيا الدعم السريع يمكن أن يتحولوا إلى شظايا تهدد المجتمع السوداني".

وتابع "هناك مأساة يعيشها المواطن السوداني تدفعه لترك وطنه ويتحرك إلى بورسودان للعبور للبحر الأحمر وقوافل أخرى وهناك ضغوط على المجتمع المصري بشأن هجرة السودانيين وقدمهم إليها".