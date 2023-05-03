خارجية مصر : نجري اتصالات إقليمية ودولية لتثبيت وقف النار في السودان

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن مصر تجري اتصالات إقليمية ودولية لتثبيت وقف النار في السودان.



ودعا "ابو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "العربية"، إلى وقف النار في السودان للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية.



وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "سمعنا بأنه تم التوصل لهدنة طويلة في السودان نحاول التأكد من ذلك"



وفي وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنا مصريا، حيث نجحت جهود الدولة، السبت واليوم الأحد 30 أبريل الماضي، في إعادة 561 مواطنا مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.

وكانت وزارة الخارجية قد حددت من قبل نقاط تجمع المصريين بالسودان لإجلائهم.