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بعد سفره للسعودية.. سان جيرمان يتخذ قراراً جديداً يخص عقد ميسي

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2023-05-03 | 07:03

بعد سفره للسعودية.. سان جيرمان يتخذ قراراً جديداً يخص عقد ميسي

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الخليج 365 – رياضة

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن باريس سان جيرمان لن يمدد عقد مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب سفره إلى ‬‬دون الحصول على إذن.

ووقع ميسي على عقد لموسمين مع خيار التمديد لموسم آخر عندما انضم إلى بطل فرنسا في 2021.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي النادي قرروا عدم تفعيل هذا البند.

وأوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة أسبوعين بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري يوم الأحد.


وأضاف التقرير أن اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ممنوع من اللعب أو التدريب مع سان جيرمان وسيخصم الفريق أجره خلال فترة الإيقاف.

وسيغيب ميسي عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام تروا وأجاكسيو لكنه قد يعود ضد أوكسير في 21 مايو .

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 75 نقطة من 33 مباراة متقدما بخمس نقاط على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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