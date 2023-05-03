شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يكشف عن إجراءات الحكومة المصرية فى التعامل مع أحداث السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا حول إجراءات الحكومة المصرية في التعامل مع أحداث السودان، وذكر التقرير أنه تم بحث الإجراءات التى تتم التعامل مع تداعيات الأحداث الجارية، كما أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة التطورات.

وأضاف التقرير أن الرئيس السيسى وجه بتأمين عودة المصريين من السودان، وجهود كبيرة لمصر على المعابر الحدودية مع السودان، وتنفيذ خطوات الطوارىء الصحية مع القادمين من السودان، وإيفاد فرق وتجهيزات طبية على الحدود.

تابع التقرير توفير مواد إغاثة ووجبات غذائية على الحدود، وتقديم مساعدات عاجلة لمن يحتاج من المصريين القادمين، والتنسيق بين الأجهزة المعنية لتأمين عودة المصريين من السودان، واستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات أولا بأول.