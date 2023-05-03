دولة الإمارات ترسل إمدادات غذائية عاجلة للاجئين السودانيين على الحدود التشادية

أرسلت الإمارات إمدادات غذائية عاجلة للاجئين السودانيين على الحدود التشادية.



وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن دولة الإمارات أرسلت عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم، طائرة تحمل على متنها إمدادات غذائية عاجلة إلى مطار أبشي على الحدود السودانية التشادية لتوفير الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة، والتي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، ونقص في المواد الغذائية الأساسية، خاصة للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأشارت "وام" إلى أن إرسال هذه الإمدادات يأتي في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من الأعباء الإنسانية للنازحين السودانيين على الحدود التشادية والحد من المعاناة من عدم توافر المواد الغذائية الضرورية، وانطلاقا من حرص دولة الإمارات على المشاركة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، وانسجاما مع نهج دولة الإمارات حكومة وشعبًا في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها وقت الحاجة.