550 قتيلًا و4926 مصابًا آخر حصيلة للاشتباكات المسلحة في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت أعداد قتلى الاشتباكات الدائرة فى السودان منذ 15 أبريل الماضى، حتى يوم 1 مايو الجارى لـ4926 حالة إصابة و550 حالة وفاة تم تسجيلها بكل المستشفيات بولايات السودان، وذلك وفق أحد تقارير وزارة الصحة فى السودان.

واندلعت اشتباكات فى السودان بين الجيش النظامى فى البلاد وقوات الدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط ست هدن هشة لوقف إطلاق النار شابتها الخروقات.

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وكشفت الصحة السودانية فى بيانها الأخير عن تسجيل 6 إصابات بولاية الخرطوم، يوم 1 مايو دون تسجيل أى حالة وفاة بالمستشفيات، فيما سجلت حالة وفاة واحدة بولاية وسط دارفور، مؤكدة

أن الهدوء يسود كل ولايات السودان عدا ولايتى الخرطوم ووسط دارفور، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك حالات إصابات ووفيات نتيجة الحرب القائمة.

ورصد تقرير الصحة السودانية عدة مبادرات أسهمت فى زيادة تشغيل المستشفيات منها مبادرة جمعية اختصاصى الأطفال مع منظمة صندوق إعانة المرضى ومنظمة موفز وخدمات النساء والتوليد مع استشاريى النساء والتوليد ونقابة الأطباء فى أمريكا، وكذلك تشغيل مستشفى بشاير بمبادرة من الجراحين والاختصاصيين والكوادر الطبية.