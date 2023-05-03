جيهان مديح: الحوار الوطنى يساعد الأحزاب والمجتمع المدنى على الحراك بالشارع

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القاهرة - سامية سيد -

قالت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحوار الوطنى سيساعد الأحزاب السياسية والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى على الحراك السياسى والحزبى بالشارع المصرى وعلى مختلف المحاور.

وأوضحت مديح خلال مشاركتها في سلسلة ندورات الخليج 365 حول الحوار الوطنى، أن مشاركة جميع الأحزاب سواء معارضة أو غيره من أجل التحاور، فهذا يؤكد على أهمية الحوار الوطنى فى الفترة الحالية، وتؤكد أن الجميع يتشاور ويتجمع من أجل الدولة المصرية، لافتة إلى أن هذا ما يميز الحوار الوطنى، خاصة أن الحوار الوطنى يرسم طريق الجمهورية الجديدة ويفتح المجال لعرض جميع الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أجل الوطن.

وأكدت مديح خلال كلمتها بالندوة، أن الأحزاب المشاركة فى الحوار ستسمع بعضها البعض، للمناقشة فى الكثير من الملفات، وذلك من أجل الوصول لأهداف ونتائج إيجابية حول الانتخابات والقوائم، موضحة أنه لا بد من ضرورة إصدار قانون المحليات وسرعة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وأشارت رئيسة حزب مصر أكتوبر، إلى أنه لا بد من وجود معادلة فى الانتخابات لتوسيع دائرة المشاركة فى الانتخابات، وذلك من خلال القوائم النسبية، موضحة أن هناك من يرى أن القوائم النسبية لم تتم نظرًا لأنه لا بد من وجود امرأة وقبطى وشباب فى القائمة النسبية، ولكن أرى أنه مثلما قمنا بعمل قائمة مغلقة يمكن أن نعمل قائمة نسبية.