شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى اليوم بمشاركة مجتمعية واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان -في تصريحات له- إنه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، تمت دعوة ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقرر عقدها اليوم داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكدت إدارة الحوار أن الحوار يعد بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة؛ لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة؛ بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.