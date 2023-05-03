شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مع الاحداث.. الخارجية تعيد التأكيد على نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إلحاقًا بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في 29 أبريل الماضي، أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقاط التجمع والإجلاء التالية:

1) القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان.

2) معبر قسطل (إجلاء بري).

3) معبر أرقين (إجلاء بري).

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866

