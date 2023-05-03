شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. منظمة التعاون الإسلامى تعقد اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع فى السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامى اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمنظمة فى جدة، لمناقشة تطورات الأوضاع فى السودان، وذلك بناءً على دعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامى.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، أن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها.

وجدد طه مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم فى السودان واللجوء إلى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السودانى والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية.