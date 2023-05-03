اخبار العالم

مواعيد الرحلات الإضافية بالسكة الحديد لاستيعاب العائدين من السودان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد الرحلات الإضافية بالسكة الحديد لاستيعاب العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشغل هيئة السكة الحديد  في مصر 3 قطارت إضافية من أسوان للقاهرة، لنقل العائدين من السودان، نظرًا لوجود كثافة ركاب يوميًا بمحطة أسوان، وجاءت بيانات القطارات كالآتى:

1- قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباحا.


2- قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا. 


3- قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساءا ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا. 


4- قطار 1940 مخصوص أسباني القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09.50 مساءًا ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحًا.


5- قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساءا ويصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا.

جاء ذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا