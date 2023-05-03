شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين، الذين اضطرتهم الظروف الأخيرة إلى مغادرة منازلهم.

ويستفيد من الدعم، الذي سيقدم على شكل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيام، عبر مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الفئات الأكثر تضررًا من النازحين السودانيين.



وشدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على عمق العلاقات بين شعبي الإمارات والسودان، والروابط الثقافية والحضارية التي تجمعهما.



وأضاف أن دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الأشقاء العرب، وتمد على الدوام لهم يد العون، في أوقات الشدة تعبيرًا عن قيمها الإنسانية النبيلة.



وتحرص الإمارات منذ تأسيسها على أن يكون الدعم الإنساني والتنموي جزءًا أساسيًا من علاقاتها الخارجية، وتتصدر منذ سنوات القوائم العالمية لأكبر المانحين في المساعدات التنموية قياسًا بدخلها القومي، كما تجسد الخطوة الرسالة الإنسانية للإمارات من خلال المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين، الذي أكد الثوابت الأخلاقية في العمل الإنساني للدولة.

وتسعى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتحقيق أهداف وغايات إنسانية، دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وتركز على الفئات الأقل حظًا من اللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات.