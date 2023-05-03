انت الان تتابع خبر البصرة تسجل إصابات متعددة بالحمى النزفية والصحة تتخذ اجراءاتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في حصيلة اولية، اعلنت عنها حكومة البصرة المحلية عن تسجيل تسعة حالات إصابة بمرض الحمى النزفية الامر الذي وصفى المؤشر الخطير الاصابات توزعت في مختلف المناطق فيما دعت الجهات المسؤولة المواطنين الى تجنب شراء اللحوم الغير مختومة من المسشتفى البطيري.

كما أعلنت بلدية البصرة عن اطلاق حملة مكثفة لمراقبة ومتابعة الجزر العشوائية ومصادرة ومنع الرعي العشوائي فيما اكّدت صحة البصرة وجود علاجات بديلة تحد من اعراض المرض فضلا عن إتّخاذ اجراءات داخل المستشفيات تحسبا لارتفاع الاصابات.

