انت الان تتابع خبر اللامي: لا يوجد سجين بقضية رأي أو نشر.. العراق قدم 500 صحفي شهيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اللامي في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الصحافة العالمي: "نتضامن بهذا اليوم مع جميع الدول لإيقاف الانتهاكات ضد الصحفيين".

وأضاف، أن "العراق ساهم بإطلاق سراح العديد من الصحفيين الذين اعتقلوا تعسفا حول العالم"، مبينا أن "العراق لا يوجد به سجين على قضية رأي او نشر".



وتابع اللامي: "نعمل مع الحكومة لدعم الصحافة وحرية التعبير"، مشيرا الى أن "الصحافة مشاركة ومساهمة في الجانب الخدمي والصحي وغيرها".

وأردف : "نحن مقبلون للاحتفال بيوم الصحافة العراقي بذكراه 154"، لافتا الى أن "الاحتفال بهذا العام سيكون مميزا لان العراق قدم 500 صحفي شهيد".