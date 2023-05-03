السعودية تواصل إجلاء رعايا الدول الشقيقة من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر، والتنسيق فى ذلك مع سفارات وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

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وتواصل المديرية العامة للجوازات بالمملكة وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي،

ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقاعدة الملك عبدالله الجوية.

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقنى لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.

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