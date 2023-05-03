الكويت تحدد 6 يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية

ياسر رشاد - القاهرة - حدد مجلس الوزراء الكويتي السادس من يونيو ‏المقبل موعداً لعقد الانتخابات التشريعية في البلاد‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن مجلس الوزراء الكويتي ‏وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء ‏مجلس الأمة، يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو ، ورفعه ‏إلى ولي العهد.

مرزوق الغانم يترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل في جميع ‏الوزارات والجهات

الحكومية والمؤسسات العامة يوم ‏الاقتراع، واعتباره يوم راحة، وفقاً للوكالة.‏والإثنين، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي.‏ووفقاً لبيان سابق نشرته وكالة الأنباء الكويتية، وافق مجلس ‏الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد، الشيخ ‏مشعل الأحمد الصباح.‏