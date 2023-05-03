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الكويت تحدد 6 يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية

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ياسر رشاد - القاهرة - حدد مجلس الوزراء الكويتي السادس من يونيو ‏المقبل موعداً لعقد الانتخابات التشريعية في البلاد‎.‎
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن مجلس الوزراء الكويتي ‏وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء ‏مجلس الأمة، يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو ، ورفعه ‏إلى ولي العهد.

 

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وقرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل في جميع ‏الوزارات والجهات

الحكومية والمؤسسات العامة يوم ‏الاقتراع، واعتباره يوم راحة، وفقاً للوكالة.‏
 والإثنين، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي.‏
ووفقاً لبيان سابق نشرته وكالة الأنباء الكويتية، وافق مجلس ‏الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد، الشيخ ‏مشعل الأحمد الصباح.‏
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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