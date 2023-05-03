السعودية: الأوضاع في السودان تستدعي حلها بالطرق الدبلوماسية

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل الأحداث الدموية في السودان للأسبوع الثالث على التوالي، فيماأكدت المملكة العربية السعودية، أن الأوضاع التي تشهدها السودان حاليا وما حدث سابقا في بعض الدول الاسلامية الاعضاء في منظمة التعاون، تستدعي السعي جديا نحو تطوير آليات عملية للوساطة اثناء النزاعات وتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية الرامي إلى منع نشوء النزاعات واستباق حلها بالطرق الدبلوماسية للحيلولة دون تصعيد المنازاعات إلى نزاعات وذلك في إطار الاصلاح الشامل للمنظمة حتى تستطيع مجابهة تلك التحديات.

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جاء ذلك في كلمة القاها المندوب الدائم للسعودية لدى المنظمة الدكتور صالح السحيباني خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت له المملكة رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان

وقال السحيباني، إن الشعب السوداني عانى ما يكفي من ويلات الصراعات وآلام الصراعات الانسانية، وحان الوقت ليعيش حياته بامن وامان وازدهار ويمضي قدما في تحقيق طموحاته والخروج من جحيم ازماته، مؤكدا أن الشعب السودان الذي استطاع ان يعبر العديد من التحديات ويتجاوز الكثير من العقبات على مر التاريخ، قادر الان واكثر من اي وقت مضى على تجاوز هذه المرحلة الحرجة في تاريخ بلاده وفتح صفحة جديدة من الثقة باقل الاضرار واكبر المكاسب لبناء سودان جديد يمقت الحروب والنزاعات.

وأعرب السحيباني عن تجديد المملكة لدعوتها للاشقاء في السودان الى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية والعمل على وقف كافة اشكال التصعيد بما يحافظ على مقدرات الشعب السوداني ومكتسباته والسعي الى توحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم احرازه من توافق سابق ومن ذلك الاتفاق الاطاري الهادف لتحقيق الاستقرار السياسي والامني والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان

كما أعرب عن ترحيب المملكة بالهدنة

وتمديد وقف اطلاق النار وتوفير ممرات انسانية امنة متطلعة الى ان تسهم هذه الهدنة في وقف دائم للاقتتال والانخراط في حوار من اجل ان يعم السلام والامن والاستقرار في ربوع السودان

وتبذلالسعودية جهودا حيثية من اجل حل الازمة السودانية وانهاء الصراع، استشعارا بما يمليه عليها مبادئ الدين الاسلامي الحنيف وانسجاما مع ميثاق منظمة التعاون الاسلامي واتساقا مع مبادئ الجوار والقيم الانسانية النبيلة وامتدادا لجهودها الخيرة منذ القدم في الوقوف مع الاشقاء في السودان .

وأشادت المملكة بحسن تعاون الحكومة السودانية في تسهيل عمليات الإجلاء، مثمنة جهود الدول الاخري التي قامت بجهود انسانية فيما يخص عمليات الاجلاء او استقبال اللاجئين الفارين من مناطق الصراع، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الى المصارعة بالتكاتف بتقديم يد العون والمساندة للشعب السوداني .

وأعرب السحيباني في ختام كلمته، عن استنكار المملكة الشديد لاقتحام مبنى ملحقيتها الثقافية في الخرطوم، وعن تعازيها لمصر في استشهاد مساعد الملحق الاداري في السفارة المصرية لدى السودان ولجميع الضحايا الابرياء، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية كافة ومعاقبة الجناة والعمل على توفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين والمدنيين كافة .

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