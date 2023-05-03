شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التنسيقية يزور اتحاد الصناعات لمناقشة سبل دعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

زار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين التنسيقية ووزارة التجارة والصناعة، وفي ظل ما تقوم به الدولة من دعم الصناعة وحل المشكلات وجذب المستثمرين وتذليل العقبات والاهتمام بالصناعات المحلية.

وعقد أعضاء التنسيقية لقاءا حواريا مع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة جهاد عامر مدير العلاقات الحكومية بالاتحاد، ورئيس المكتب الفني لرئيس الاتحاد.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات والمشكلات التي تخص الصناعات، وتواجه أصحاب المصانع والعمل على تقديم حلول لها، ومنها طرح حوافز للمستثمرين وتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية.

وتطرق اللقاء إلى ما يقوم به اتحاد الصناعات، لحل المشكلات وطرح أفكار تساعد أصحاب المصانع، وإلى المطالبة بطرح فوائد بسيطة على القروض الخاصة بأصحاب المصانع.

كما ناقش وفد التنسيقية خلال اللقاء مع رئيس اتحاد الصناعات، آلية تطبيق القوانين التي تم تشريعها وتهدف إلى الاهتمام بملف الصناعة مثل قانون التراخيص، وتناول الحوار ملف الثروة المعدنية ومشاكل المستثمرين مع الملف.

وأثنى المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، على اهتمام التنسيقية بملف الصناعة والتعاون مع اتحاد الصناعات.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد العديد من اللقاءات مع الاتحاد والغرف الصناعية المتعددة للاستماع ومناقشة ما يخص طبيعة عمل كل غرفة صناعية وتقديم كل الدعم والمساندة لملف الصناعة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلًا من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن سيد، وأحمد الحمامصى، وحنان وجدي، وأحمد يحيى، ومازن شقوير، أعضاء التنسيقية.