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خبير اقتصادي يفصّل رواتب الدرجات الخاصة في موازنة 2023

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب المرسومي في تدوينة تابعتها الخليج 365، "عدد الدرجات الخاصة أ هو ٧٦٨ بينما عدد الدرجات الخاصة ب فهو ٥٤٠٧".

وأضاف، أن "الرواتب السنوية للدرجات الخاصة أ ٩٢ مليار دينار بينما رواتب الدرجات الخاصة ب السنوية فهي ٣٨٩ مليار دينار وعليه يصبح مجموع الرواتب السنوية للدرجتين أ و ب ٤٨١ مليار دينار".


وتابع: "بسبب عدم تفصيل الموازنة لرواتب الدرجات الخاصة تم تقديرها ب ١٠ ملايين دينار شهريا للدرجة أ و ٦ ملايين دينار للدرجة ب اما اعداد الدرجات الخاصة فموجودة تفاصيلها في الموازنة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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