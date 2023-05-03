انت الان تتابع خبر مؤشر حرية الصحافة للعام 2023.. العراق في مراتب متأخرة عالمياً وعربياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت تونس من المركز الـ 94 في العام 2022 إلى المركز الـ 121، في تراجع حاد وصل إلى 27 مركزا في عام واحد فقط.

ثاني الدول العربية التي شهدت تراجعا حادا في مؤشر الصحافة، هي الأردن، التي هبطت من الترتيب الـ 120 في العام الماضي إلى 146.



وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تقوم بعمل هذا المؤشر سنويا، إن الأردن الذي يشتهر باستقراره السياسي، يواجه العاملون فيه بمجال الإعلام رقابة كبيرة.

وبالمجمل شهدت عديد الدول العربية تراجعا في الترتيب، فيما تحسن مؤشر بعض الدول بشكل طفيف، على غرار الكويت، وفلسطين، وسلطنة عمان، واليمن، والعراق.

إلا أن غالبية الدول العربية جاءت في مؤخرة القائمة التي تتألف من 180 دولة، وتتذيلها كوريا الشمالية، والصين، وفيتنام، وإيران.

وجاء ترتيب الدول العربية كالآتي:



جزر القمر 75، موريتانيا 97، قطر 105، لبنان 119، تونس 121، الجزائر 136، الصومال 141، المغرب 144، الإمارات 145، الأردن 146، السودان 148، ليبيا 149، الكويت 154، سلطنة عمان 155، فلسطين 156، جيبوتي 162، مصر 166، العراق 167، اليمن 168، السعودية 170، البحرين 171، سوريا 175.

يشار الى ان العراق جاء في المركز 172 عالمياً و22 عربياً في العام الماضي 2022، لكن جاء في المركز 167 عالمياً والـ 18 عربياً في العام الحالي 2023 في تحسن طفيف مقارنة بالماضي. وكان العراق قد احتل المركز 163 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2021.