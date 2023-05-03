العزم: نرفض استخدام النفوذ السياسي ضد السلطة التنفيذية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الزوبعي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "تجاوز اليات الاستجواب البرلماني من خلال المواقف الحزبية والشخصية الانفعالية تجاه وزير التربية يعد خرقا أخلاقيا للأعراف والسياقات البرلمانية والسياسية المتعارف عليها".



وأضاف، أن "هذا الاستجواب يفتقر لكل المعايير المهنية المطلوبة"، مؤكدا رفض تحالفه "لاستخدام النفوذ السياسي ضد السلطة التنفيذية بتعسف وفوقية لن يجني منهما المواطن شيئاً".