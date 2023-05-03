انت الان تتابع خبر "اختراق مفضوح للهدنة".. الدعم السريع تتصدى لهجوم على مواقعها في الخرطوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القوات في بيان لها: "تصدت قوات الدعم السريع إلى مغامرة من قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد بزي قوات شرطة الاحتياطي المركزي حاولت الهجوم على مواقع تمركز قواتكم الباسلة في منطقة وسط الخرطوم بالقرب من موقف شروني اليوم الأربعاء في اختراق مفضوح للهدنة المعلنة".وأضاف البيان: "تم حسم المعتدين في أقل من 10 دقائق فيما ولت أذيالهم المهزومة المدحورة هاربة كعادتها"، منوها إلى "أنه تم تدمير عدد 4 عربة لاندكروزر واستلام عدد 5 عربة 4 لاندكروزر وبوكس وتدمير 4 دبابات وإستلام واحدة بحالة جيدة".

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.