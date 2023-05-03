شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تتقدم خمسة مراكز على المستوى الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدمت دولة الإمارات خمسة مراكز على المستوى الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار، حسب تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 لمنظمة الأمم المتحدة بعنوان "فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون".

وقفزت الإمارات من المركز الـ42 إلى الـ 37، في التقرير الذي يصنف الدول حسب جاهزيتها لاستخدام وتبني وتطبيق التكنولوجيا الرائدة، مع التركيز على الابتكار الذي يوفر حلولًا صديقة للبيئة.

وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة الأميري، بالمناسبة، أن نتائج التقرير تعكس مكانة الدولة الرائدة في تطوير واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز كفاءة الإنتاج، وخفض الانبعاثات، وتسريع تحول الطاقة، بما يحفز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ويدعم التنمية الصناعية المستدامة.

وأشادت بنتائج التقرير وبتقدم تصنيف الإمارات فيه، بما يتماشى مع جهودها لتعزيز دور قطاعي التكنولوجيا والصناعة، حيث "يعد التقرير توثيقًا مهمًا لجهود دولة الإمارات ضمن المجتمع الدولي، بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28. إضافة إلى مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".

ويُذكر أن التقرير يستند إلى مجموعة من المؤشرات بينها البحث والتطوير والصناعة ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات والوصول إلى التمويل، وكانت الإمارات فيه الدولة العربية الأعلى تصنيفًا، واحتلت المرتبة الأولى في مجموعة النقاط “العالية”، بعد تصنيفها سابقًا في مجموعة النقاط "المتوسطة العليا" في 2021.

ويركز تقرير الأمم المتحدة على 17 تكنولوجيا رائدة مثل الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر، والوقود البيولوجي، وعلى تقييم قدرة كل دولة على استخدام الابتكارات وتبنيها وتطبيقها وتطويرها أيضًا.