شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أدنيك يحتضن ملتقى الاستثمار السنوي في 8 مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ستنطلق الدورة الـ12 من ملتقى الاستثمار السنوي، بأبوظبي في8 مايو (أيار) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وسيقام الملتقى تحت شعار “التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار”.

وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للملتقى، تعكس رؤية القيادة وإدراكها لأهمية الملتقى وغيره من الفعاليات الاقتصادية وتأثيراتها الإيجابية على حركة الاستثمار والتنمية المستدامة والمتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات على وجه العموم.



وقال إن رعاية ولي عهد أبوظبي للملتقى تأكيد من القيادة الرشيدة للخروج من دائرة التداعيات السلبية التي خلّفتها جائحة كورونا، على مختلف الاقتصادات العالمية، وإعلان رسمي بتجاوز إمارة أبوظبي والدولة تأثيرات المحنة العالمية والمحافظة على مكانتها العالمية، ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد، وعاملًا مؤثرًا في حركة التنمية العالمية.

وأشار الزعابي إلى أنها تعزز أيضًا المشاركة الواسعة والمتميزة من وزراء ومسؤولين عالميين، ومديري كبار الشركات العالمية ورجال الاقتصاد، لافتًا إلى أن اعلان رعايته أسهم في توسيع قاعدة المشاركات في الملتقى.



وستشارك في الملتقى البارز، نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصناع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات العالمية، وأصحاب المشاريع، ومزودي حلول المدن الذكية وخدمات التكنولوجيا، وعدد من الشركات الناشئة ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكبار الأكاديميين، والزائرين من القطاعين العام والخاص، فضلًا عن مشاركين، وعارضين، وخبراء من جميع أنحاء العالم.



ويتوقع أن يستقطب الملتقى 12 ألف زائر من نحو 170 دولة حول العالم، لمواكبة 160 جلسة حوار ضمن برنامجه، التي سيشارك فيها 600 متحدث.



وسنعقد على هامش الملتقى ورش العمل والمحاضرات لنخبة من الرواد والمتخصصين في عالم المال والأعمال، والأكاديميين الاقتصاديين.