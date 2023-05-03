شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بسبب ظاهرة إلـ نينيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت الأمم المتحدة، من أنّ هناك احتمالًا قويًا بأن تتشكّل ظاهرة إلـ نينيو المناخية هذا العام ممّا قد يدفع درجات الحرارة إلى معدّلات قياسية جديدة.

وقدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن هناك احتمالا بنسبة 60 في المئة لتشكّل ظاهرة إلـ نينيو بحلول نهاية يوليو وبنسبة 80 في المئة بحلول نهاية سبتمبر.

وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان صحفي" أنّ تشكّل إلـ نينيو سيؤدّي على الأرجح إلى ذروة جديدة في الاحترار المناخي ويزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية"..محذرًا من أنّه يتعيّن على العالم أن يستعدّ لتشكّل ظاهرة إل نينيو..لافتًا إلى ان ذلك قد يخفّف من حدّة الجفاف في القرن الإفريقي والآثار الأخرى المرتبطة بظاهرة إل نينيا، لكنّه قد يؤدّي أيضًا إلى مزيد من الظواهر الجوية والمناخية الأكثر شدّة.

وأشارت المنظمة إلى أنّ العام 2016 كان أكثر الأعوام حرًّا على الإطلاق بسبب التأثير المزدوج "لظاهرة إل نينيو القوية والاحترار المتأتّي من غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري.

وإلـ نينيو ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عمومًا بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.

