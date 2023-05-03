طائرات مسيرة هاجمت القصر الرئاسي.. موسكو تكشف تفاصيل محاولة اغتيال بوتين

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت موسكو هجوم طائرتين بدون طيار على الكرملين في موسكو الليلة الماضية، مؤكدة أنها محاولة أوكرانية لقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر هجوم بطائرات مسيرة استهدفت الكرملين، متهمة أوكرانيا بالوقوف وراءها.

وقال الكرملين، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة الكرملين بطائرات مسيرة ليلاً، مؤكدة أن بوتين لم يصب بأي أذى خلال محاولة الهجوم.

وكشف الكرملين تفاصيل محاولة الاغتيال المزعومة قائلاً، إن كييف حاولت ليلة أمس الثلاثاء إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين.

وأكد أن جدول أعمال الرئيس الروسي لم يتأثر ومستمر كالمعتاد كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.

وفرضت روسيا حظرا على تحليق المسيّرات فوق العاصمة موسكو.

وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.