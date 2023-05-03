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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعتزم الولايات المتحدة الامريكية، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا تتضمن لأول مرة صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو.

الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لاوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

وقال مسؤولون أميركيون "إن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية، تشمل كمية هائلة من قذائف المدفعية ومدافع الهاوتزر وصواريخ جو-أرض والذخيرة".

وتتضمن الحزمة الجديدة صواريخ "هايدرا-70"، وهي صواريخ غير موجهة يتم إطلاقها من الطائرات، كما تشمل المساعدات العسكرية أيضًا عددًا غير معروف من أنظمة الصواريخ عالية الحركة ومدافع الهاون وقذائف الهاوتزر والصواريخ وبنادق "كارل غوستاف" المضادة للدبابات.

وهذه الحزمة هي السابعة والثلاثون من حزم المساعدات الأمنية التي وافقت عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الحرب الروسية- الاوكرانية في فبراير 2022، بتكلفة إجمالية تقارب 36 مليار دولار.