5865 شخصا ينتمون لـ 103 جنسيات أجلتهم السعودية من السودان

فيما تواصل السعودية ، جهودها في إجلاء رعايا الدول من السودان، وصلت سفينتا جلالة الملك «مكة والجبيل» إلى مدينة جدة وعلى متنهما 7 مواطنين و229 شخصًا، وقالت وزارة الخارجية إن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود المملكة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وأفادت أن العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم من السودان من بدء عمليات الإجلاء بلغ نحو 5865 شخصًا منهم 246 مواطنًا، و5619 شخصًا ينتمون إلى 103 جنسيات.

صور إنسانية رائعة

وضرب رجال الأمن والمشاركون في استقبال القادمين من السودان إلى مدينة جدة خلال رحلات الإجلاء التي تبنتها حكومة السعودية للعديد من رعايا الدول المتواجدة في السودان، أروع الأمثلة، وقدم هؤلاء صورًا رائعة عن إنسانية رجل الأمن السعودي عبر مشاهد متعددة، فلم يخفِ رجال الأمن عظم المسؤولية وتعدد المهام، وتغليب الجانب الإنساني والرحمة والعطف خلال استقبالهم رعايا الدول القادمين من السودان.

كما تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقاعدة الملك عبدالله الجوية.

وأكدت الجوازات معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر، والتنسيق في ذلك مع سفارات وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

اتصالات ومباحثات

من جانبه، أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وبحث الجانبان خلال الاتصال الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود علي يوسف. وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.

اقتحام الملحقية السعودية

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض، صباح أمس الثلاثاء، إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطلت أنظمة وخوادم الملحقية.

‌وأعربت الوزارة عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، لتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

‌وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.