الدوما الروسي يدعو لردع وتدمير النظام الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة -

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي "فياتشيسلاف فولودين" إلى استخدام الأسلحة القادرة على ردع وتدمير النظام في أوكرانيا.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، جاءت تصريحات فياتشيسلاف فولودينردا على هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين أُعلن عنه في وقت سابق اليوم وتتهم روسيا أوكرانيا بتنفيذه.

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وأضاف في بيان على تطبيق تيليجرام للمُراسلة أن روسيا يجب ألاتتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجوم المزعوم الذي نفت كييف مسؤوليتها عنه.

وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق إنها مُنفتحة على إجراء مفاوضات لكن أوضحت أنها لن تشارك في أي مُحادثات إلا بشروطها.

وفي السياق ذاته، كشفت "الرئاسة الأوكرانية"، حقيقة علاقة كييف بالهجوم على الرئاسة الروسية "الكرملين" بمسيرتين والذي نسبته موسكو إليها.

وقد أعلنت روسيا، إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا القصر الرئاسي في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.