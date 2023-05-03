التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك سعود بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وأكاديمية شاغرة للسعوديين.

وظائف جامعة الملك سعود

وأوضحت إدارة جامعة الملك سعود، أن الوظائف الشاغرة لديها، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة الأحساء.

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك سعود

ونوهت إدارة جامعة الملك سعود، أن الوظائف المتاحة جاءت وفق المسميات التالية:

– محلل التنظيم الإداري (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مصور (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مساعد أسنان (الرياض): شهادة

الدبلوم في تخصص طب الأسنان.

– محاضر/ الخدمات الطبية الطارئة (الأحساء): شهادة الماجستير في تخصص إدارة العناية بالصدمات.

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك سعود



وأكدت جامعة الملك سعود، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 شوال 1444هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 21 شوال 1444هـ.

رابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

ويمكن التقديم على وظائف جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــــــــــا).