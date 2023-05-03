الرئيس الأوكراني يُعلق على مُحاولة اغتيال نظيره الروسي

ياسر رشاد - القاهرة -

علق الرئيس الأوكراني "فلوديمير زيلينسكي"، على مُحاولة اغتيال نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، قائلاً إنه بلاده لا تستهدف بوتين أو العاصمة الروسية موسكو، مُؤكدًا أن الجيش يُقاتل فقط على أراضي كييف.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني مع قادة دول شمال أوروبا في العاصمة الفنلندية هلنسكي.

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وردًا على سؤال بشأن سبب اتهام موسكو لكييف بمحاولة اغتيال بوتين، قال زيلينسكي إن "بوتين يحتاج إلى تحفيز شعبه، لأنه لم يُحقق انتصارات".

واتهمت روسيا نظيرتها أوكرانيا اليوم الأربعاء بالضلوع في مُحاولة فاشلة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد.

ونفت كييف أي صلة لها بالواقعة التي أفاد بها الكرملين، وقال أحد كبار مُعاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها إشارة على أن الكرملين يُخطط لهجوم كبير جديد على

أوكرانيا.

وبعد إعلان الكرملين بفترة وجيزة، أصدرت أوكرانيا تحذيرات من غارات الجوية على كييف ومدن أخرى.

وقال الكرملين في بيان "طائرتان مسيرتان استهدفتا الكرملين. ونتيجة الإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الأمنية الخاصة في الوقت المُناسب باستخدام أنظمة الرادار تم تعطيل الطائرتين".

وأضاف "نعد هذه الأفعال عملاً إرهابيًا مُخططًا له ومُحاولة لاغتيال الرئيس قبيل الاحتفال بيوم النصر وموكب التاسع من مايو الذي من المُقرر أيضًا أن يحضره ضيوف أجانب".

وأفاد بيان "الكرملين" بأن شظايا الطائرتين المسيرتين تناثرت في أراضي مُجمع الرئاسة الروسية لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية.