الدوما الروسي يستبعد إجراء مُفاوضات مع أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

استبعدت "موسكو" إمكانية إجراء مُفاوضات مع "كييف" بعد مُحاولة الهجوم الإرهابي على الكرملين، حسبما أفاد رئيس مجلس الدوما الروسي، "فياتشيسلاف فولودين"، واصفًا هذا الهجوم بأنه "هجوم على روسيا بأكملها".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية قال "فولودين"، إن مُحاولة الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين، جعل من المُستحيل إجراء أي مُفاوضات مع نظام كييف.

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وكتب فولودين في قناته على "تليجرام"، على خلفية ما حدث: "لا يُمكن أن تكون هُناك مُفاوضات مع نظام زيلينسكي".

وأكد رئيس الدوما الروسي أن القيادة الأوكرانية الحالية "ينبغي الاعتراف بها كمُنظمة إرهابية".

وأفادت إدارة الرئاسة الروسية، باستهداف مسيرتين أوكرانيتين للكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المُناسب باستخدام أنظمة الرادار، تم تعطيل

المسيرتين".

وكان الكرملين قد أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملًا إرهابيًا مُخططًا، ومُحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مُناسبًا.

وفي السياق ذاته، علق الرئيس الأوكراني "فلوديمير زيلينسكي"، على مُحاولة اغتيال نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، قائلاً إنه بلاده لا تستهدف بوتين أو العاصمة الروسية موسكو، مُؤكدًا أن الجيش يُقاتل فقط على أراضي كييف.