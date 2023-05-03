شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالبرلمان: الحوار الوطنى فرصة لمشاركة الجميع فى صناعة المستقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، فرصة قوية لجميع المصريين وخاصة الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في صناعة المستقبل من أجل الانطلاق للجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة أسماء الجمال: "الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة غير مسبوقة وفرصة للقوى السياسية من أجل التعبير عن رأيها بوضوح وصراحة في جميع القضايا، مضيفة:" الحوار الوطني هو الفرصة الأكبر لجميع القوى الوطنية، والسياسية للمشاركة بفاعلية في صناعة المستقبل كما أنه يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم الملائم للحياة السياسية، وتمكين الأحزاب من العمل في أجواء مناسبة تحقيقا لمبدأ العدالة لكافة القوى السياسية، للمساهمة في رؤى النهوض بالدولة المصرية.

وأشارت "الجمال" إلي أن جلسات لجان الحوار الوطني تبدأ لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري ".