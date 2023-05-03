شكرا لقرائتكم خبر عن حمدين صباحى: أتمنى نجاح الحوار الوطنى فى وضع أسس تنهض بكل ما يتعلق بالوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، كلمة السياسى حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة، وقال ضياء رشوان خلال كلمته: "قبل أن ألقى رسالة حمدين صباحي، يجب أن أنوه بدوره الكبير والمتميز للغاية منذ اللحظة الأولى التي صافحه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى في إفطار الأسرة المصرية عقب دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى.

وأضاف ضياء رشوان :"منذ هذه اللحظة مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي حمدين صباحي وزملائه ورفاقه في الحركة المدنية وأحزابها وهو في مقدمهم بذلوا مجهودا كبيار من أجل نجاح الحوار المجتمعي، وأصيب بالأمس بفاجعة كبيرة بوفاة شقيقه وهو متوعك قليلا صحفيا ".

ونقل ضياء رشوان كلمة حمدين صباحي التي قال فيها :"نظرا للظرف الطارئ الذي ألم به وهى شقيقتى الكبرى وهي بمثابة والدتى كفاكم الله محنة الفراق وهو ما منعى من الحضور لجلسة الافتتاح نتمنى أن يكلل بالنجاح وأن يصل إلى نتائج تكون من شأنها الوصول ل إلى الغاية من الحوار وتحقيق ما نصبو إليه وهو ما اتمناه وأسعى له وهو أن ينجح الحوار في وضع أسس تكون كفيلة بالمساعدة بنهوض بكل ما يتعلق بالوطن والمواطن".