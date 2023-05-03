شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: أهداف الحوار الوطني واضحة وتعكس أهمية المشاركة الواسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن المشاركة الواسعة في الحوار الوطني وبناء جسور الثقة بين التيارات المختلفة من ناحية، والدولة المصرية من ناحية أخرى، فرصة لمناقشة كافة التفاصيل التي تشغل بال الناس.

أضاف القصاص، في مداخلة هاتفية لقناة dmc، أن أهداف الحوار الوطني لاسيما فيما يخص أوليات العمل الوطني واضحة، وقد ترى بعض التيارات أن المحور السياسي له أهمية، وقد يرى آخرون أن الاقتصاد والتضخم والتحولات العالمية والأزمة العالمية، تتطلب أولويات أكثر، وهناك من يرى أيضا أن الملف الاجتماعي أهم.

وتابع أكرم القصاص: "كل الملفات متشابكة وبعضها قد يحتمل نقاشات سياسية، والبعض الآخر اعتقد أنه سيكون من مهمة الخبراء خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفنية، وهذا يؤكد أهمية المشاركة الواسعة في الحوار الوطني، ومنذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة كل التيارات دون استبعاد، سيكون هناك فرصة لوضع أوليات العمل الوطني من خلال التوافق والمناقشة وقد يتفق الجميع في الأهداف ويختلفوا في بعض التفاصيل والسياسات".

وأكمل رئيس تحرير الخليج 365: "هناك نقاط كثيرة تم طرحها سواء من المشاركين من التيارات السياسية أو الخبراء أو المنظمات الأهلية، والدولة قدمت كثير من الخطوات التي تؤكد الجدية الكاملة في ضمان الرئيس السيسي والدولة، وتؤكد ملفات لجنة العمل الرئاسي في بناء جسور من الثقة، بجانب تأكيد التوافق بين التيارات السياسية المختلفة، لأن الخلاف هنا ليس فقط بين طرفين، لكنه بين تنوع حقيقي للآراء والأفكار في القضايا السياسية والاقتصادية".