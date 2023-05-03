شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: انطلاق جلسات الحوار الوطنى تاريخ سياسى جديد يسطّره الوطن والفضل للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم بمثابة تاريخ سياسي جديد تسطره مصر في الحوار والديمقراطية، موضحة أن الحوار السياسي، بين مختلف القوى السياسية والوطنية، في حضرة الدولة وللنقاش في مختلف التحديات والقضايا مكسب حقيقي وهام للوطن.

ونوهت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بانطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم، الأربعاء، وذلك بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وحيث يجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة، للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

ولفتت التمامى، أن انطلاق الحوار الوطني، يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن. وللتصدي بقوة لمزاع الحجر والتقييد وغيرها من الترهات والاكذايب التي تردها الصحافة الأجنبية.

وأكملت أن مشاركة، كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وانطلاق جلساته الشاملة يحسب للرئيس السيسي وتوجيهاته.

واختتمت النائبة ولاء التمامى: أن الحوار الوطني فرصة حقيقية للوطن للتباحث في شواغله السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وطرح حلول ورؤى بخصوص المستقبل. مشددا: على وجود من العديد من القضايا السياسية والاقتصادية على جدول أعمال الحوار الوطني.