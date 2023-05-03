شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب" عن الحوار الوطنى: تجربة فريدة تتوافر فيها كافة معايير النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "فى البداية أحب أن أؤكد أن الحوار الوطني فى الدولة المصرية يسير فى الاتجاه الصحيح، ويقدم تجربة متكاملة تدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة، فضلا عن أن الحوار الوطنى يعتبر فرصة تاريخية حقيقية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، مما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضارى وديمقراطى حقيقى".

وأضاف عبد الفضيل في تصريحات له تعليقا على انعقاد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى: "كما أؤكد أن القرارات التي سوف تصدر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، تعتبر خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية، لأننا أمام تجربة فريدة تتوافر فيها كافة معايير النجاح، خاصة وأن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار، مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية".

وأعرب عبد الفضيل عن سعادته بالحوار الوطنى وبمشاركة كل الفئات، حيث يستمع الحوار الوطنى إلى كل الآراء، دون قيود أو خطوط حمراء، الجميع يشارك ويتحدث ويضع رأيه ونثق فى أن صوتنا يصل لأصحاب القرار، ونحن كنوب برلمان ونقابات عمالية شاركنا بقوة وعرضنا الآراء والمطالب الخاصة بنا ، للخروج بتوصيات تفيد الجميع تحت مظلة وطننا الغالى".