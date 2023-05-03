شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الشعب الجمهورى: لن ندخر جهدا لإنجاح الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك في مثل هذا الحدث الهام الذي يعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية وإصرار أبنائها المخلصين على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات، موضحا أن هذا الحدث وضع لبنته الأولى رئيس الجمهورية برؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية وقيادة حكيمة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن حزب الشعب الجمهوري كان من أوائل القوى السياسية التي دعمت وسارعت للمشاركة في هذا الحوار الوطني، وحرصت على نجاحه وتحقيق أهدافه بمجرد أن دعا إليه الرئيس السيسي حامل لواء مصر وصمام أمانها وحامى استقرارها.

وأكد أنه بالنيابة عن حزب الشعب الجمهوري وكافة قواعده الشعبية بكافة ربوع مصر نؤكد أننا لن ندخر جهدا لإنجاح هذا الحوار، ونعاهد الله والرئيس السيسي والشعب المصري، أن نقدم وبكل إخلاص أقصى درجات التعاون ونتحلى بقدر كبير من إنكار الذات ونبتعد عن المغالبة والمصالح الخاصة، وأن نعلي من شأن الوطن والمصلحة العامة بغض النظر عن المنافسة الحزبية والأيديولوجية.