رئيس حزب التجمع: نأمل فى الخروج بأطروحات تلبى تطلعات الشعب المصرى

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القاهرة - سامية سيد - وجه سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع بالشكر إلى الأمانة العامة والأمان الفنية للحوار الوطني على ما بذلوه من مجهود فى نجاح الحوار.

وأضاف رئيس حزب التجمع، خلال كلمته الافتتاحية بالحوار الوطنى: "لدينا أمل في حوار وطني بين شركاء متحررين من عقدة الاستقطاب السياسي الحادة الموروثة من عهود سابقة".

وتابع سيد عبد العال: "نأمل بالخروج بأطروحات تلبي تطلعات الشعب المصري وصولا بالوطن إلى دولة مدنية حديثة بكل ما تحمله الكلمة من معان، وجميعا لا نملك رفاهية فشل الحوار الوطنى".