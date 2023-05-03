التنسيقية تستقبل البروفيسور بافلوس كافوراس خبير الثقافة والفنون باليونسكو

القاهرة - سامية سيد - استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البروفيسور "بافلوس كافوراس" خبير الثقافة والفنون والتعليم، وحامل كرسى اليونسكو "أنثروبولوجيا الموسيقى التقليدية".

وناقش الجانبان خلال اللقاء، خطوات تفعيل التعاون خلال الفترة القادمة، وشهد اللقاء استعراض أهم المجالات الضرورية لبناء جسور التواصل، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الثقافية وما يتعلق بالتراث غير المادى وكيفية توثيقه وسبل الحفاظ عليه.

من جانبه عبر كافوراس، عن إعجابه الشديد بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واهتمامها بالجانب الثقافي؛ مشيرًا إلى دورها فى إثراء العقول وبناء الوعى المجتمعى، وكذلك دورها المحورى على الساحة المصرية.

فى نهاية اللقاء أهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ميدالية التنسيقية للبروفيسور كافوراس تقديرًا له.

شارك فى اللقاء كلا من، النائب الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة الدكتورة منال هلال عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب الدكتور رامى جلال عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية أحمد مبارك ومصطفى كريم.