شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر أكتوبر: الحوار الوطني عُرس ديمقراطي يرد على المشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساهمة كافة التيارات وفئات المجتمع في العمل الوطني.

وقالت الدكتور جيهان مديح،، إن الحوار الوطني يُعد عُرس ديمقراطي يرد على كل المشككين في مصداقيته، ويؤكد جدية الدولة المصرية في إجراء العديد من الإصلاحات السياسية ورؤيتها لترسيخ الديمقراطية والاستقرار.

وأضافت مديح، أن الحوار الوطني يناقش القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية ويشجع كافة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة وصياغة خطاب صحيح يبنى على الوسطية والاعتدال، ويندرج تحت المحاور الرئيسية للحوار 19 لجنة نوعية تشمل 123 قضية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلي أن مشاركة جميع الأحزاب سواء معارضة أو غيره من أجل التحاور، فهذا يؤكد على أهمية الحوار الوطنى فى الفترة الحالية، وتؤكد أن الجميع يتشاور ويتجمع من أجل الدولة المصرية.