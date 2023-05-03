شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم: نحن مع إجراء تعديل شامل بقانون الإجراءات الجنائية لمعالجة أزمة الحبس الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سالم عضو تنسيقية الشباب والسياسيين عن الحزب المصري الاجتماعي، أولوياتنا تتمحور نحو كيف نخلق وضع مستقر ومستدام يسمح لنا بأن ننتقل للجمهورية الجديدة بشكل يتسع للجميع، لافتا إلى اننا نهتم بالقضايا الخاصة بالمحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وأولوياتى إعادة النظر وكيف نراجع شكل ونموذج التنمية الذى نريد أن نصل أليه فى الوطن.

أضاف محمد سالم فى الجلسة الثانية للحوار الوطنى، لدينا تنمية حقيقية يشعر بها الجميع، موضحا انه فى الإطار السياسى بالتنسيقية نحن مع إجراء تعديل شامل وحقيقى فى قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة أزمة الحبس الاحتياطى، ولدينا مشروع قانون بذلك مما يؤكد أننا نريد أن نصل لوضع مستقر ومستدام فى المناخ السياسى العام، وفيما يتعلق بقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان.

تابع محمد سالم، لدينا أشياء كثيرة فيما يخص المحور الاقتصادي ولديا شخصيا إسهام فيما يخص الصناعة والاستثمار، ولدينا مشروعات هامة فى المحور الاجتماعى بقانون الأحوال الشخصيةـ ووصاية الأبناء، ونريد أن نصل لحاللة من الإستقرار السياسى والإستدامة فى المناخ السياسى للوصول للجمهورية الجديدة.