شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: نحتاج لأن نجعل مصر "مصنع العالم" بتوطين الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ليس لدينا أى مانع من أى نظام انتخابى، كما أحتاج فى المحور الاقتصادى أن أجعل مصر "مصنع العالم" بتوطين الصناعة المصرية، وجعل القاعدة العريضة للصناعة المصرية هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف ناجي الشهابي فى الجلسة النقاشية الثانية للحوار الوطنى، أريد أن أستعيد دور بنك مصر ويكون قائدا للتنمية، مثلما فعل طلعب حرب باشا عام 1920، بأن كل الشركات التى أممها الرئيس جمال عبد الناصر عام كانت بنت بنك مصر.

أوضح ناجي الشهابي، وفى المحور الاجتماعى أريد أن أستعيد دور المدارس المصرية كصاحبة رسالة، ودور قصور الثقافة ومراكز الشباب فى تنشئة النشأ.