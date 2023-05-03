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باكستان تثمن جهود المملكة والصين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعرب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، عن شكره للسعودية على تسهيل عمليات الإجلاء الآمن للمواطنين الباكستانيين من السودان.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أمس، أنه ثمن أيضا جهود الصين ووزارة الخارجية والقوات الجوية والجهات المعنية الأخرى في بلاده لإسهاماتها في إجلاء الباكستانيين من السودان.

من جهة أخرى أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، أنه تم إجلاء أكثر من ألف باكستاني من السودان عبر جدة، وذلك بدعم قدمته المملكة والصين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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