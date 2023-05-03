شكرا لقرائتكم خبر باكستان تثمن جهود المملكة والصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، عن شكره للسعودية على تسهيل عمليات الإجلاء الآمن للمواطنين الباكستانيين من السودان.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أمس، أنه ثمن أيضا جهود الصين ووزارة الخارجية والقوات الجوية والجهات المعنية الأخرى في بلاده لإسهاماتها في إجلاء الباكستانيين من السودان.

من جهة أخرى أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، أنه تم إجلاء أكثر من ألف باكستاني من السودان عبر جدة، وذلك بدعم قدمته المملكة والصين.