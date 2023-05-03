جريفيث: نهب 6 شاحنات أممية

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وقال للصحفيين في جنيف، عبر الفيديو أمس: «هذه الالتزامات هي شرط أساس للعمل الإنساني على نطاق واسع»، وأعلن أن 6 شاحنات تحمل مساعدات غذائية نُهبت وهي «في الطريق» إلى دارفور.
وحث كل الأطراف المتحاربة على الالتزام بحماية المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن المنظمات الإنسانية تعمل في ظروف صعبة جدا.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وصل إلى بورتسودان، حيث تجمع آلاف السودانيين والأجانب منذ أيام، على أمل الفرار من الدولة التي مزقتها الصراعات.
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