اشتباكات حول القصر الجمهوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجددت الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربية المجاورة، حيث تتمركز قوات الدعم السريع.

وأكدت الأنباء أن قصفا بالطائرات سمع في الخرطوم وأم درمان، فيما تصاعدت أعمدة الدخان وأشارت إلى تحليق طائرات الجيش في سماء العاصمة، مستهدفة مواقع للدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي شمال الخرطوم.

الذي رد بمضادات أرضية، وأوضحت أن سلاح الطيران يحاول فرض شبكة جوية واسعة، من أجل الضغط على عناصر الدعم السريع ودفعها للخروج من الأحياء والتحصينات، بهدف فسح المجال لاحقا لقوات المشاة من أجل تمشيط تلك المناطق.