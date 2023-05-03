اشتباكات حول القصر الجمهوري

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وأكدت الأنباء أن قصفا بالطائرات سمع في الخرطوم وأم درمان، فيما تصاعدت أعمدة الدخان وأشارت إلى تحليق طائرات الجيش في سماء العاصمة، مستهدفة مواقع للدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي شمال الخرطوم.
الذي رد بمضادات أرضية، وأوضحت أن سلاح الطيران يحاول فرض شبكة جوية واسعة، من أجل الضغط على عناصر الدعم السريع ودفعها للخروج من الأحياء والتحصينات، بهدف فسح المجال لاحقا لقوات المشاة من أجل تمشيط تلك المناطق.
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