شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التونسي ينفي إشاعات مصادرة كتاب ينتقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى الرئيس التونسي قيس سعيد الإشاعات التي تحدثت عن مصادرة كتاب ينتقده، وتوجه إلى مقر مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، ولوح بكتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي الذي يحمل انتقادات للرئيس.

وأمسك سعيد الكتاب، قائلا «هذا الكتاب الذي قيل إنه تم منعه، ها هو يباع في مكتبة الكتاب بتونس»، وتابع «كذب وافتراء وتشكيك في أن الحريات مهددة في تونس».

وأوضح أن كل ما في الأمر هو أن هذا الكتاب لم يدرج ضمن قائمة الكتب التي ستعرض في الجناح، معتبرا أن الدليل على عدم منعه أو مصادرته هو وجوده في مكتبة الكتاب.

وشدد سعيد على أنه لا مجال للحديث عن منع أي كتاب، قائلا «من يحن إلى المنع ويحلم به، فهو خارج التاريخ».

ونفى الرئيس التونسي مصادرة كتاب بعنوان «قيس سعيد ربان سفينة تائهة» للكاتب التونسي نزار البهلول.

وقال «هذا الكتاب تم إهداؤه لي، ثم يقال إنه تم منعه».

وسبق أن فند الحبيب الزغبي صاحب دار الكتاب للنشر أنباء مصادرة الكتاب قائلا «إن الكتاب موضوع الجدل لم تتم مصادرته وأعدنا فتح جناح دار الكتاب للنشر في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته السابعة والثلاثين بفضاء الكرم».

ومنذ الجمعة الماضية، انتشرت شائعات بشأن مصادرة السلطات التونسية كتابا ينتقد رئيس البلاد قيس سعيد، موجة كبيرة من الجدل في تونس، وروجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مداهمة جناح دار الكتاب من قبل سلطات الأمن لمصادرة الكتاب.