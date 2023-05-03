انت الان تتابع خبر بعد طلب استجوابه.. رئيس تحالف السيادة يقدم طلباً لوزير التربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الأربعاء، وزير التربية ابراهيم نامس المزيد من الجهود لبناء جيل متسلح بالعلم، وذلك بعد أنباء استجوابه في البرلمان.

وقال مكتب الخنجر في بيان، إن "رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر استقبل في مكتبه ببغداد وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، حيث جرت مناقشة الواقع العام لقطاع التربية وأبرز المعوقات التي تواجه خطط تطويره بما ينسجم وأساليب التعليم الحديثة".

وأكد الخنجر بحسب البيان "دعمه وإسناده لجهود الوزير التي تصب في مساعي توجيه بوصلة هذا القطاع المهم نحو آفاق العمل المؤسساتي الصحيح"، مطالباً بـ"المزيد من الجهود لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة".

وقدم النائب اكرم العساف، أمس الثلاثاء، طلبا بتأييد 116 نائبا لرئيس مجلس النواب لاستجواب وزير التربية.