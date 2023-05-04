«في أي دولة يتم التوافق عليها» .. الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة وإجراء مفاوضات

الشارقة - اميمة ياسر - وافق الجيش السوداني على مقترح لتمديد الهدنة لـ 7 أيام.

وقال الجيش السوداني في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في إطار مبادرة منظمة الإيجاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد يتمثل في الآتي:

تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي، على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".

وأضاف البيان: "تبدي القوات المسلحة موافقتها على المقترح انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا، مع أخذنا في الاعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية، ونأمل أن يلتزم المتمردون (الدعم السريع) بمتطلبات الهدنة المقترحة".